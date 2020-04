Eensgezinde Kamer heeft één grote zorg: gaan we het redden op de ic's?

Op dit moment liggen er volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) 1191 patiënten met het coronavirus op de intensive care. En de verwachting is dat het aantal blijft groeien. Minister De Jonge denkt dat er nog enige rek is, ook als er meer dan 2400 bedden nodig zijn. Hij houdt de Kamer nauwkeurig op de hoogte, beloofde hij.

Naar Duitsland

Een van de oplossingen is om meer ic-patiënten naar Duitsland over te brengen. Daar is veel meer ic-capaciteit en er zijn nog veel plekken niet bezet. De Jonge zei dat al een klemmend beroep is gedaan op Duitsland voor als het nodig is, maar dat er geen aantal op is geplakt.