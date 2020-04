Boeren willen niet langer met minister Schouten praten over stikstof

Een woedende voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief zegt dat verder praten geen zin heeft, omdat toch niet wordt geluisterd. ''Wij hebben drie voorstellen gedaan om de stikstofuitstoot met vele kilotonnen omlaag te krijgen. We wilden boeren laten kiezen tussen meer de wei in sturen van vee, mest uitrijden vermengd met water en het toedienen van eiwitrijker voer. Maar er worden alleen maar juridische obstakels bedacht om de eerste twee plannen af te wijzen''.

Aangepast voer

Nu wil Schouten volgens Dijkhuizen verplicht aan alle boeren opleggen dat ze aangepast voer moeten gaan gebruiken. ''En wat triest is, is dat ze dat ook direct wil gaan invoeren. Wij hadden voorgesteld dat niet nu in coronacrisis te doen. Veel staat nu toch stil, waardoor er minder uitstoot is. Maar de minister wil doorzetten, omdat er nu eenmaal afspraken over gemaakt zijn in de coalitie. Het is alsof je nu intensive care-verpleegkundigen op bijscholingscursus stuurt omdat het een half jaar geleden zo gepland was'', aldus Dijkhuizen.