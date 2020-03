Kabinet verlengt corona-maatregelen tot en met 28 april

Maak geen plannen voor de meivakantie

Nederlanders moeten voorlopig geen plannen maken voor de meivakantie, adviseert de premier verder. Scholen, eet- en drinkgelegenheden blijven tot en met 28 april dicht, maar ook daarna 'gaan we niet ineens terug naar de normale situatie', zei Rutte.

Hij riep op tijdens de meivakantie zoveel mogelijk thuis te blijven. Gemeenschappelijke voorzieningen op campings gaan wel dicht.

Zorgmedewerkers testen

Minister De Jonge maakte bekend dat zorgmedewerkers van buiten het ziekenhuis, die met kwetsbare mensen werken, vanaf maandag ook getest gaan worden als zij klachten hebben.

De Jonge: "Alle mensen die werken in de zorg, waar dan ook, moeten er op kunnen rekenen dat zij dit werk veilig doen. Veilig werken betekent ook dat we mensen in de zorg moeten kunnen testen als daar aanleiding voor ons. Daarom starten we vanaf maandag 6 april met testen van mensen die in de zorg werken."