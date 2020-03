Advies aan kabinet: verleng corona-maatregelen tot eind april, beperk toerisme in eigen land

Maatregelen verlengen

Haagse ingewijden melden dat het OMT-team het kabinet adviseert om het maatregelenpakket dat oorspronkelijk tot 6 april zou duren, te verlengen tot eind april/begin mei. Dat het kabinet voor een verlenging gaat, is zeker, zo meldden ingewijden. De coronacrisis is allesbehalve voorbij en maatregelen blijven nodig om het aantal besmettingen te beperken.

Het kabinet is morgen van plan om met een concrete datum te komen. Kiest het kabinet inderdaad voor eind april/begin mei, dan is de vraag hoe men omgaat met de meivakantie.

Advies: stop met binnenlandse vakanties

Volgens ingewijden adviseert het OMT het kabinet ook om te kijken naar een mogelijke, nieuwe maatregel: stoppen met binnenlandse vakantie-bewegingen. Toerisme in eigen land, zoals naar een camping of hotel, is nu niet verboden. Wel hebben burgemeesters in een noodverordening de mogelijkheid om campings te sluiten.

Maar volgens ingewijden is het nog niet precies vastgesteld wat allemaal onder 'binnenlandse vakanties' valt. Alle campings zomaar sluiten is lastig, zo valt te horen, want er zijn ook parken die permanent bewoond worden. Sommige regio's hebben de stap zelf al gezet.