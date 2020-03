Kabinet gaat coronamaatregelen verlengen

Het kabinet kiest voor verlenging, omdat de druk op de zorg te groot is. Extra maatregelen zijn hoogstwaarschijnlijk niet nodig, omdat de regels op dit moment goed worden nageleefd, is de indruk in Den Haag.

Verlenging

Verlenging van de maatregelen betekent dus dat de scholen, horeca en restaurants langer gesloten blijven. Ook de regels voor 1,5-meter-afstand en het zoveel mogelijk thuisblijven zullen langer gaan gelden.

Een optie is de maatregelen te verlengen tot eind april of zelfs begin mei, aldus insiders. Onderwerp van gesprek is hoe men moet omgaan met de meivakantie voor scholen.

Het kabinet wil morgen helderheid geven met een duidelijke datum. Bij de vraag hoe lang de maatregelen verlengd worden, worstelt het kabinet met het dilemma van duidelijkheid bieden op termijn naar mensen ook niet vroegtijdig alle hoop ontnemen. "Je moet voorkomen dat bijvoorbeeld ondernemers hun hoofd in de schoot gooien", meldt een ingewijde.

Morgen persconferentie

Vandaag zijn er op het Ministerie van Volksgezondheid de hele dag overleggen tussen specialisten en ambtenaren. Morgen worden de knopen definitief doorgehakt door de crisiscommissie van het kabinet.

Morgenavond om 19:00 uur maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een speciale persconferentie bekend wat er definitief is besloten. Die persconferentie is live te zien op RTL 4 en op onze site en app.

RIVM

Vorige week toonde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich voorzichtig optimistisch over het temperen van de onstuimige groei van de virusuitbraak. Maar zondag klonk het instituut weer somberder. Waarschijnlijk stromen de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen toch sneller vol dan verwacht.