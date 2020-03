Deal verhuurders en kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Ook is afgesproken dat er geen incassokosten worden berekend als huurders door de crisis in de financiële problemen raken en huurachterstand oplopen. Alleen als sprake is van criminele activiteiten, zoals het houden van een hennepkwekerij, of ernstige overlast wordt een uitzondering gemaakt op de afspraak en vindt wel uitzetting plaats.

Koepel

Van Veldhoven heeft de afspraken gemaakt met de koepel van woningcorporaties Aedes, Kences, IVBN en Vastgoed Belang. Dit gebeurde na overleg met de Woonbond en studentenorganisatie LSVb.