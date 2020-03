Middelbare scholen en vakbonden: doorgaan eindexamens ondenkbaar

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het 'onbestaanbaar" dat zowel de schoolexamens als de eindexamens nog doorgaan nu er weer een heel nieuw pakket aan maatregelen bekend is gemaakt.

Schoolexamens zijn de toetsen die per school georganiseerd worden.

Spoedoverleg

Ook een andere grote vakbond, CNV Onderwijs, vindt dat na de aanscherping van de regels ook de schoolexamens per direct moeten stoppen. "Wij roepen de minister op dat besluit vanavond nog te nemen. De veiligheid en gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen gaan boven alles", staat op de site van CNV Onderwijs.

De VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, wil meteen spoedoverleg met onderwijsminister Slob. De raad adviseert een 'time out' in te gelassen met betrekking tot het schoolonderzoek. En: "Het centraal examen moet geschrapt worden."