Scherpe nieuwe maatregelen tegen corona: dit zijn nu de regels

Bezoek? Nog maximaal 3 personen

Bezoek in eigen huis is nog toegestaan. Maar je mag niet meer dan drie mensen uitnodigen, zo luiden de nieuwe regels.

Scholen en kroegen sowieso tot 6 april dicht

De scholen en horeca blijven nog dicht tot 6 april. Daarna kijkt het kabinet verder of de scholen, maar ook restaurants en horeca langer dicht blijven.

Blijf zoveel mogelijk thuis, doe boodschappen in je eentje

Verder is het dringende advies: blijf zoveel mogelijk thuis en werk als het mogelijk is vanuit huis. Als je klachten hebt, moet je sowieso binnen blijven. En ga je boodschappen doen, doe die dan zoveel mogelijk in je eentje en niet met het hele gezin.

Kinderen kunnen buiten blijven spelen

Kinderen kunnen nog met elkaar blijven spelen buiten. Maar ouders moeten zo veel mogelijk binnen blijven.