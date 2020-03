Alle centrale eindexamens geschrapt vanwege coronavirus

De uitslag van de schoolexamens zullen dus leidend worden voor alle scholieren. Scholen kunnen op basis van de schoolexamens gaan bepalen of scholieren zakken of slagen. De diploma's die daarna worden afgegeven, zijn volwaardige diploma's, zegt Slob. "Waar je later ook wil gaan studeren."

Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te houden.