Speciale regeling voor gestrande reizigers: 'Het wordt een mega-operatie'

Het ministerie Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars en reisbrancheorganisatie ANVR hebben de zogenoemde regeling die 'bijzondere bijstand buitenland' heet, in het leven geroepen.

Veilig naar huis

Kern daarvan is een regeling voor in het buitenland gestrande Nederlandse reizigers, die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

"Om deze specifieke groep mensen, die door de enorme impact van het coronavirus echt geen kant op kan, toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk"’ stelt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken die benadrukt dat het om een ‘complexe en unieke’ operatie gaat.

Eigen bijdrage

De drie organisaties benadrukken dat deze voorziening er uitsluitend is voor reizigers, dus niet voor Nederlanders die permanent of semipermanent in het buitenland wonen.