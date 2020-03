Kabinet wil bouw tijdens coronacrisis zoveel mogelijk op gang houden

Protocol

Daarom wordt ook een protocol afgesproken hoe veilig door te werken tijdens de coronacrisis. Dit om er voor te zorgen dat in lek geval zoveel mogelijk bouwwerkzaamheden door kunnen gaan. Uitgangspunt zijn adviezen van het RIVM. In het overleg nemen de ministers ook mee hoe de bouw in de nabije toekomst kan verduurzamen. Dat is belangrijk in het kader van de stikstofcrisis.

Coulanter

Overigens is het rijk coulanter tegenover de bouwers als er als gevolg van de coronacrisis toch vertraging in projecten ontstaat. In de meeste contracten zijn hiervoor boeteclausules opgenomen. Van geval tot geval zal dan worden gekeken of die boetes kunnen vervallen.