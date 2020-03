Terugkeer minister Kajsa Ollongren vanwege coronacrisis uitgesteld

Door de coronacrisis laat de terugkeer van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) langer op zich wachten. Na bijna een half jaar ziekteverlof was zij zich weer aan het inwerken. Maar omdat zij een aandoening aan de luchtwegen had, is het risico voor een volledige terugkeer nu te groot.

De bedoeling was dat Ollongren (52) voor het einde van deze maand zou terugkeren. Vorige week verscheen ze voor het eerst weer op haar ministerie voor gesprekken met ambtenaren over haar dossiers. Gezondheid De verwachting was toen dat ze weer snel aan de slag zou gaan, omdat het na een periode van tegenslag weer goed gaat met de gezondheid van de minister. Maar vanwege de coronacrisis is nu toch besloten haar terugkeer uit te stellen. Vanwege haar problemen met de luchtwegen behoort ze tot een risicogroep, aldus een woordvoerder van haar ministerie. Bijholtes Vorig jaar onderging Ollongren een operatie aan haar bijholtes. Na korte tijd keerde ze terug op het ministerie. Ze kreeg echter te maken met complicaties en moest zich, in het belang van haar herstel, vanaf 1 november weer ziek melden. Lees ook: Stoelendans door zieke Ollongren: 'Ongewone verschuivingen kabinet' Vervangen Ollongren wordt sinds november vorig jaar vervangen door de tijdelijk tot minister gepromoveerde staatssecretarissen Raymond Knops en Stientje van Veldhoven en minister Ank Bijleveld. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken neemt haar rol waar vice-premier. Zo lang Ollongren weg is blijft deze constructie bestaan. Het is nog onduidelijk wanneer het voor haar veilig is om weer als minister aan de slag te gaan. Lees ook: Minister Ollongren voor het eerst na ziekte weer op haar ministerie