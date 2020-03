Van leraar tot chauffeur: deze vitale beroepen houden recht op opvang

Hoe zit het precies?

De opvang is in principe alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beide een vitaal beroep hebben. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.

Komende dagen wordt gekeken hoe het precies uitpakt. Het kan zijn dat de lijst nog aangepast of uitgebreid wordt. Er wordt van uit gegaan dat ouders ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen en geen kinderen naar de opvang zullen brengen als dat niet echt nodig is. De komende dagen worden in ieder geval nog geen kinderen geweigerd.

Als er toch mensen zijn die om wat voor reden geen opvangen kunnen regelen, dan wordt daar mogelijk wel een mouw aan gepast. Wat in ieder geval niet de bedoeling is, is dat ouders hun kinderen naar opa of oma brengen.