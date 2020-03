Rutte: houd je aan de regels en stop met 'onnodig' en 'hinderlijk' hamsteren

De premier zegt dat hij zeer onder de indruk is over de manier waarop mensen zich aanpassen aan de nieuwe maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich ook aan de nieuwe regels houden.

Gisteren maakte het kabinet nieuwe vergaande maatregelen bekend: zoals zoveel mogelijk thuiswerken en het verbieden van evenementen met meer dan 100 mensen.

Denk ook eens aan anderen

"We moeten het samen doen. Nederland is de zieke patiënt", zei Rutte ook vandaag weer. "En tegen die mensen die zeggen 'ach ik maak me niet zo'n zorgen: denk dan ook eens aan de anderen. Aan mensen die niet zo sterk zijn of ouderen bijvoorbeeld."