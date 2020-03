Zorgen in Tweede Kamer: 'Onbegrijpelijk dat scholen niet dicht hoeven'

Landen als Ierland, Noorwegen en Denemarken hebben al wel besloten om alle schooldeuren te sluiten. 50PLUS-leider Henk Krol vindt dat Nederland beter naar andere landen moet kijken: "Ik krijg het gevoel dat we toch een beetje achter de feiten aan lopen. Kijk naar de andere landen: daar worden scholen ook gesloten. Ik vind het wat kortzichtig wat we nu in ons land doen."

'Grote zorgen'

Ook de SP maakt zich grote zorgen over het open blijven van de scholen en wil daar snel opheldering over. "Wij roepen ouders op om binnen te blijven, maar kinderen mogen gewoon naar school. Dat is toch vreemd."

De uitleg van premier Rutte dat scholen ondanks de corona-uitbraak open moeten blijven, omdat anders ouders niet naar hun werk kunnen, valt verkeerd bij GroenLinks. Partijleider Jesse Klaver spreekt van 'een trap na' voor docenten. "Ik denk dat dit een fout is van de premier en dat moet hij vanavond in het debat herstellen."