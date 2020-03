Vergaande maatregelen tegen corona voor heel Nederland, scholen blijven wel open

Scholen blijven wel open

De maatregelen worden uitgebreid omdat er in Nederland nieuwe gevallen van besmettingen zijn, die niet tot een duidelijke bron kunnen worden herleid. Ook is er een cluster van van patiënten opgetreden in Zuid-Limburg. "De situatie is mogelijk aan het kantelen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig", zegt Jaap van Dissel van het RIVM.

Ondanks de oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) om alle scholen voorlopig te sluiten, blijven scholen open omdat de risico's daar beperkt zijn en de impact te groot is. Voor hbo en universiteiten geldt dat zij grootschalige hoorcolleges het beste online kunnen aanbieden vanaf nu, zegt Rutte.

614 mensen

Bij 614 mensen in Nederland is inmiddels het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Het aantal besmettingen steeg met 111, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder op de dag. Het aantal doden blijft op vijf staan. Noord-Brabant heeft de meeste besmettingen (273).