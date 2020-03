Minister Schouten tegen verbod verkoop vlees onder de kostprijs

Sympathiek

Minister Schouten gaf in haar reactie aan dat ze de gedachte sympathiek vindt. Maar vanwege de ervaringen in Frankrijk ontraadt zij de Tweede Kamer de motie van GroenLinks te steunen. "De boeren zijn er in Frankrijk echt ontstemd over. Er is daar een enorme druk van supermarkten op de boeren om de kostprijs te verlagen. Ik snap het idee achter de motie, maar ik baseer me op de ervaringen in Frankrijk."

Kamerlid Bromet vindt dat Schouten haar creativiteit moet gebruiken en het in Nederland zo moet regelen dat de boeren er wel blij mee zijn. De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over haar motie.