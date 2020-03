Virtueel verlies Hoekstra op belang Air France-KLM bijna half miljard euro

Vorig jaar februari kocht de Nederlandse staat in het diepste geheim een belang van 14 procent in Air France-KLM, om zo het Nederlandse beter te kunnen behartigen.

Dat kostte de belastingbetaler in totaal 744 miljoen euro en die investering is voorlopig geen goede gebleken, in ieder geval niet op financieel vlak.

Koers onderuit

Nederland kocht de aandelen voor gemiddeld 12,35 euro per stuk. Maar inmiddels is de koers als zo'n 8 euro gedaald. Vandaag schommelt het aandeel rond de 4,30 euro.

De vrije val van het aandeel werd begin februari ingezet. Toen werd steeds meer duidelijk dat het coronavirus grote gevolgen ging hebben voor de luchtvaart. Vluchten naar China werden opgeschort en het aantal vervoerde passagiers daalde, wat het bedrijf veel geld kost.