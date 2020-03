Advies aan kabinet: compensatie voor meer ouders toeslagenaffaire

De commissie onderzocht of er naast de fraudezaak die eerder werd onderzocht, de zogenoemde CAF-11-zaak waarbij 300 ouders onterecht hun toeslagen waren kwijtgeraakt, ook andere soortgelijke fraudezaken zijn waarvoor ouders gecompenseerd moeten worden.

"Dat blijkt inderdaad het geval", aldus Donner. Hij adviseert 'dezelfde compensatie' als aan ouders in de CAF-11-zaak is verstrekt.

Eindrapport

De commissie-Donner heeft onderzocht hoeveel ouders er precies zijn geraakt door de ontspoorde fraudebestrijding én hoe dat te vergoeden is. Ook keek de commissie of ouders met een migratieachtergrond te maken kregen met onterechte vermoedens van fraude en stopzetting van uitkering van toeslagen.

Keiharde jacht

In de keiharde jacht naar de fraude vorderde de Belastingdienst afgelopen jaren van duizenden ouders de toeslagen terug. In de zogenoemde CAF11-zaak rond een gastouderbureau in Eindhoven concludeerde de commissie-Donner eind vorig jaar al dat de Belastingdienst veel te hard was opgetreden.

"Ouders werden vanaf het begin gezien en behandeld als vermoedelijke fraudeurs", concludeerde Donner toen al. "Zo moet je niet met mensen omgaan." Zo’n driehonderd ouders in deze zaak kregen compensatie.