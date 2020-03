Gevaar vogelgriep nog niet geweken, ophokplicht pluimvee verlengd

Oosten

Aanvankelijk was er alleen sprake van vogelgriep in het uiterste oosten van Duitsland. Maar toen ook een bedrijf dichter bij Nederland besmet raakte, waren ook de deskundigen die het ministerie van landbouw adviseren ervan overtuigd dat een ophokplicht nodig was om vogelgriep in Nederland te voorkomen.

Tot nu toe heeft die preventieve maatregel goed gewerkt, want in Nederland is er geen besmetting geconstateerd. Vanwege de nieuwe besmettingen in Duitsland blijft de maatregel nog vier weken van kracht.