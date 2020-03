Advocaat van boze Baudet: VPRO wil karaktermoord plegen

Bizar

De advocaat van de VPRO noemt het kort geding 'bizar'. Volgens de omroep is de politicus vrij duidelijk in wat hij in het openbaar zegt.

Presentatrice Righton schetste in haar eigen woorden de stelling die Baudet in eerdere interviews naar buiten bracht. Media die hem aan deze woorden herinneren als hem dat niet uitkomt, worden door de politicus aangevallen, zo luidde het verhaal van de VPRO. De omroep liet ook fragmenten zien.

Publiek figuur

De VPRO onderbouwde met verschillende fragmenten dat hun samenvatting van de woorden van Thierry Baudet in het debat klopte en dus wel in lijn was met eerdere uitspraken. Floor Bremer: "Daarbij betoogden ze dat Baudet een publiek figuur is, die zelf ook de randen opzoekt. Dus daar moet hij tegen kunnen."

Bremer vervolgt: "De advocaat van Baudet betoogde vervolgens dat de samenvatting zo onjuist was dat het niet minder dan karaktermoord was 'waar alle fatsoensnormen zijn overtreden' omdat het een racistische connotatie heeft. Dat is zeer schadelijk voor het imago van Baudet en zijn partij."