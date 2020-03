Minister Ollongren voor het eerst na ziekte weer op haar ministerie

Dubbel gevoel

Toen de minister in november afhaakte en werd vervangen, schreef ze in een mail aan de leden van haar partij D66, dat ze er een dubbel gevoel bij had. ''Aan de ene kant vind ik het moeilijk dat ik mijn eigen werk niet kan doen, maar tegelijkertijd is het fijn dat collega's mijn portefeuilles willen waarnemen. Ik ben ze daar dankbaar voor en ik weet zeker dat ze het uitstekend zullen doen'', schreef ze.

Ze gaf verder aan dat de complicaties goed behandelbaar waren, maar dat het wel tijd zou kosten voordat ze weer volledig hersteld zou zijn. ''Dat vraagt me ook om te werken aan het versterken van een deugd die ik niet zo goed beheers: geduld'', aldus de mail.