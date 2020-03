Verbod op zwijgcontracten in de zorg: 'Steuntje in de rug voor slachtoffers'

Een zwijgcontract is een afspraak tussen een zorgaanbieder of een organisatie met een cliënt, die de cliënt verbiedt bepaalde informatie over een incident openbaar te maken, of erover te spreken in de pers.

Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt zulke zwijgcontracten maar niets. "Juist als je heftige dingen hebt meegemaakt, is het belangrijk om daarover in gesprek te kunnen gaan. Niets mag een cliënt in de weg staan om zijn of haar verhaal te doen", zegt hij daarover.

Overleden hockeyer

De afgelopen jaren kwamen verschillende gevallen naar buiten waarbij zwijgcontracten moesten worden getekend. Eén van de bekendste was dat van hockeyer Rogier Mooij. Hij overleed in 2014 na een reeks medische missers in het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum.

Het ziekenhuis betaalde de moeder van Mooij een schadevergoeding, maar liet daarbij in een contract optekenen dat ze in ruil daarvoor geen klacht in zou dienen bij de medische tuchtraad. Ook mocht ze niet langer over de zaak praten met de media.

Ook in andere zorgsectoren, zoals de gehandicaptenzorg en jeugdzorg, kwamen zwijgcontracten aan het licht. Ook daar werd slachtoffers of nabestaanden verboden te praten over wat hen was overkomen.