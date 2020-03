Rechtszaak Baudet tegen de VPRO: wie gaat er winnen?

Charlotte Meindersma - jurist gespecialiseerd in mediarecht.

"Je mag parafraseren als journalist, als je daarbij de strekking van het citaat in het oog houdt. In dit geval kun je zeggen dat dit strekkende citaat klopte. In die zin is hem niet iets in de mond gelegd wat onjuist was."

"Baudet valt over het woord ‘ras’ wat hij niet heeft gebruikt. Maar het gesprek daarna ging niet niet specifiek over dat woord maar over de bedoeling van de uitspraak als geheel. In mijn optiek blaast Baudet het op. Hij is zich een beetje aan het aanstellen. Hij is een politicus en hij weet hoe het werkt, of zou dat in ieder geval moeten weten. Dus ik zie geen grond voor rectificatie."