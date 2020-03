Jur pakt overlastgevende asielzoekers aan: 'De één na de ander verdwijnt in de cel'

Niet over één kam scheren

De supermarkteigenaar was niet de enige winkelier die gebukt ging onder criminaliteit in Maarheeze. Ook Ed Kalder, voorzitter van het winkeliersplatform, had er last van: "De sfeer in ons dorp werd steeds grimmiger." Ook de mensen die in de winkels zijn, zien dat. Kwalijk, vindt hij. "De volgende keer gaan ze liever ergens anders boodschappen doen."

Bij het asielzoekerscentrum balen ze dat een groepje overlastgevende asielzoekers het verpest voor de rest. Het is niet goed voor het imago, merken ze. Locatiemanager Dio Pakos: "Alle asielzoekers worden over één kam worden geschoren en daar hebben wij last van."