Onderzoek: stikstofmetingen van het RIVM in orde

Twee weken geleden kwam het Mesdag Zuivelfonds namens de boeren met eigen berekeningen, op basis van data die het RIVM beschikbaar had gesteld. Daaruit bleek volgens de onderzoekers dat de landbouw voor slechts 25 procent verantwoordelijk zou zijn. Ook politieke partijen, waaronder regeringspartij CDA stelden daarop dat kritisch moet worden gekken naar de RIVM-metingen.

Fouten

Vorige week bleek echter dat het Zuivelfonds fouten heeft gemaakt bij de berekeningen. Het werk wordt nu opnieuw uitgevoerd. De vraag is echter of de uitkomsten, die nog weken of misschien zelfs maanden, op zich laten wachten, er nu nog toe doen.

Minister Schouten wilde met het onderzoek van de Adviescommissie Meten en Berekenen Stikstof een einde maken aan de twijfel over de metingen waarop het stikstofbeleid in Nederland is gebaseerd. Onder leiding van prof. Leen Hordijk keken deskundigen naar de manier waarop het RIVM te werk gaat.