PvdA, SP en GroenLinks gaan samen strijden tegen belastingplannen kabinet

Politiek verslaggever Frits Wester:

"Het is vooral de wens van PvdA-leider Asscher om samen één linkse politieke vuist te maken in de Eerste Kamer om zo zaken bij het kabinet gedaan te krijgen. Als dat al lukt zal links ook de beloofde steun moeten leveren en verantwoordelijkheid moeten nemen voor delen van het kabinetsbeleid."

Het is een jaar voor de verkiezingen. "Die linkse vuist ziet er voor nu heel eensgezind uit", vervolgt Wester. "Maar grote kans dat het in de campagne weer ieder voor zich wordt. Want vooral PvdA en GroenLinks denken beide kansen te zien om als grootste uit de bus te komen. Eigenlijk is het gewoon: 'We staan nu even zij-aan-zij, maar stem straks vooral op mij."