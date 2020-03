Advies aan kabinet: 'Pleegkind moet vier wettelijke ouders kunnen krijgen'

Als pleegouders ook juridisch ouder kunnen worden, staan zij ook sterker, vertelt Wilma. Vooral ook als kinderen ouder zijn dan 18 jaar. "Bijvoorbeeld als er zaken geregeld moeten worden en een handtekening van ouders nodig is. Denk bijvoorbeeld aan medische zorg. Je bent dan echt met z'n vieren verantwoordelijk voor het kind. Vooral in gevallen waarbij het contact met de biologische ouders niet goed is, kan dat erg fijn zijn. De pleegouders staan dan stukken sterker."