Rutte na crisisoverleg: 'Kinderen kunnen naar school, vergaderingen kunnen door'

Het kabinet kwam vanmorgen bijeen voor een speciaal crisisoverleg over het coronavirus. De actuele stand van zaken werd besproken en er werd bekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Het aantal patiënten dat momenteel in ons land besmet is, is gestegen naar 24.

Maatregelen liggen klaar

Mocht het virus toch verder om zich heen grijpen, dan liggen er maatregelen klaar voor een volgende stap, verzekert premier Mark Rutte. Daar worden nu voorbereidingen voor getroffen. "Er wordt nagedacht over een vervolgscenario. Ik ga daar nu niets over zeggen."