Trage afhandeling asielverzoeken kost IND miljoen euro per week

De staatssecretaris komt met meerdere maatregelen om de chaos bij de IND aan te pakken. Zo komt er onder meer een tweede directeur bij de immigratiedienst IND. Ook moeten nieuwe asielaanvragen binnen termijn worden afgehandeld en wordt een speciale groep mensen aangesteld die orde op zaken moet stellen.

Na de grote asielstroom van 2015 zijn er bij de IND veel mensen ontslagen. Onder meer door het personeelstekort kampt de IND al jaren met problemen.

'Twijfels reizen'

Politiek verslaggever Floor Bremer ziet dat er in Den Haag steeds meer getwijfeld wordt aan het functioneren van Ankie Broekers-Knol. "Ze liet bij haar aantreden veel daadkracht zien, maar er komt tot nu toe weinig uit haar handen. In Den Haag rijst de vraag of ze haar taak wel aankan."

Over een maand komt de staatssecretaris terug met de nieuwe stand van zaken.