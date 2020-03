Kabinet komt bijeen voor crisisoverleg over coronavirus

Ministers bespreken de actuele stand van zaken en bekijken of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Speciale vergadering

Er komt een speciale vergadering van de zogenoemde 'ministeriële commissie crisisbeheersing'. Die commissie komt bij elkaar in het geval van een crisis, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in het geding is of een andere situatie is die grote uitwerking op de maatschappij heeft.

Het crisisoverleg komt alleen bij elkaar in uitzonderlijke gevallen. Eerder gebeurde dat bij de ramp met vlucht MH17, bij de tramaanslag in Utrecht of tijdens de Mexicaanse griep in 2009.