Marokkaanse naam? Dan geen stage: Kamerleden in actie tegen discriminatie

Hardnekkig en lastig probleem

Het niet alleen een hardnekkig probleem, maar ook een lastig probleem omdat bewijs vaak lastig is. Sadija: "Toon maar eens aan dat je niet uitgenodigd wordt vanwege je Marokkaanse naam. Bedrijven komen met allerlei smoesjes. Dat de plek al vergeven is, of dat je niet past in het bedrijf."

De gevolgen van stagediscriminatie kunnen daarentegen groot zijn. "Een vriend van mijn zoon kwam maar niet aan een stageplek. Hij was zo teleurgesteld, want: kom je dan ooit aan een baan? Je krijgt gewoon geen eerlijke kans. De jongen is met zijn opleiding gestopt. En helaas, hij is geen uitzondering."