Overheid voor rechter om etnisch profileren: 'Zo vernederend dat je kleur bepalend is'

De geboren Congolees Mpanzu uit Eindhoven wordt regelmatig staande gehouden vanwege zijn huidskleur, vertelt hij. Een tijdje geleden nog gebeurde dat door medewerkers van de marechaussee, op het vliegveld Eindhoven.

Criminelen en asielzoekers

"Ik kwam net terug uit Rome. Samen met een andere donkere man en een donkere vrouw met kinderen werd ik eruit gepikt voor een extra controle", zegt hij. "Ik vroeg: wat is er aan de hand? Ik werd zo verrast. Als antwoord kreeg ik te horen: we zijn op zoek naar criminelen en asielzoekers."

Hier was sprake van etnisch profileren, zegt Mpanzu, die ook als raadslid in de gemeenteraad zat. "Dat is niet alleen verboden, maar ook heel vervelend. Het is vernederend ook. Want het is discriminerend."