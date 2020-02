Minister Koolmees vond verhoorde imam respectloos

De Utrechtse imam werd deze week onder ede verhoord door een parlementaire enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Het verhoor verliep zeer chaotisch: de imam weigerde staand de eed af te leggen en noemde de commissieleden meerdere malen onbeschoft.

Hij eindigde het urenlange verhoor met de woorden 'poppenkast' en 'schijnvertoning'.

Ongemak gekeken

Dat is ook minister Wouter Koolmees niet ontgaan. "Ik heb met enig ongemak gekeken", zegt hij als hem vandaag wordt gevraagd naar het verhoor. "Het kwam bij mij een beetje over als uitlokking, een soort spelletje met de commissie", zegt Koolmees.

De imam werd verhoord door een commissie die onderzoek doet naar ongewenste buitenlandse financiering van moskeeën. De minister kijkt al langere tijd naar mogelijkheden om deze geldstromen uit onvrije landen te verbieden. Maar het is juridisch erg ingewikkeld om daar vat op te krijgen, schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer.