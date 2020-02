Slachtoffers geweld jeugdzorg krijgen 5000 euro: 'Sommigen zijn kapot gegaan'

Een speciale commissie onder leiding van Micha de Winter deed vorig jaar een groot onderzoek naar geweld in jeugdzorg vanaf 1945 tot nu. De conclusies waren schokkend: driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg zijn opgevangen heeft te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld of is daar getuige van geweest.

De kinderen werden decennialang onvoldoende beschermd door de overheid. Er werd ook een speciaal meldpunt opgericht. Daar kwamen zo'n duizend meldingen binnen.

Aantallen lastig te geven

Hoeveel mensen voor de schadevergoeding in aanmerking komen, is volgens minister Dekker lastig te zeggen. Dat komt omdat wellicht niet alle slachtoffers zich al hebben gemeld.

Hij wil niet dat slachtoffers hemel en aarde moeten bewegen om hun zaak te bepleiten. "We gaan kijken hoe we dit op een manier kunnen doen die voor slachtoffers redelijk is. Dat ze niet met pakken papier hoeven aan te komen, maar gewoon op een nette manier hun verhaal kunnen doen", zegt Dekker.

Minister Hugo de Jonge vult aan: "Het leed is zo groot, dat is niet met geld goed te maken. Maar het is wel goed dat we het leed erkennen."