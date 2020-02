Boeren komen met alternatieve stikstofcijfers: hoe serieus zijn die?

Hoe betrouwbaar zijn de cijfers?

Dat is lastig te zeggen. Ook het RIVM zegt in een reactie niet te kunnen inschatten hoe de onderzoekers van het Mesdagfonds precies tot hun conclusie komen. Wat wel duidelijk is: het RIVM heeft nog altijd de beschikking over veel meer en veel preciezere data dan de onderzoekers van het Mesdagfonds. Het is dus aannemelijk dat hun resultaten ook preciezer zijn.

De onderzoekers van het Mesdagfonds zeggen zelf dat ze vooral vragen willen oproepen. Waar baseren we ons beleid eigenlijk op, in Nederland? Gaat dat wel eerlijk? Worden wel de goede keuzes gemaakt? Overigens heeft het kabinet ook zelf een commissie aan het werk gezet die kijkt naar hoe we in Nederland stikstofdepositie meten en berekenen. Die komt volgende maand met haar bevindingen.

Hoe berekent het RIVM eigenlijk de stikstofdepositie?

Het RIVM heeft zes geavanceerde meetstations door het hele land die elk uur de ammoniakuitstoot meten, en daarnaast in ruim 80 natuurgebieden nog zo'n 300 simpeler meetpunten. Op verschillende plekken wordt ook gemeten hoeveel ammoniak in regen zit en hoeveel er wordt opgenomen door bodem en planten.

Daarnaast gebruikt het RIVM modellen om conclusies te verbinden aan de gemeten data: hoeveel van de uitgestoten stikstof komt uiteindelijk in de natuur terecht, en waar komt het vandaan? Dat leidt tot een resultaat: de stikstofdepositie.

Het RIVM geeft toe dat het gebruik van rekenmodellen niet ideaal is, maar het alternatief is dat het hele land wordt volgehangen met meetapparatuur. Dat is volgens een woordvoerder praktisch onmogelijk en veel te duur.