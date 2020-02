Het verhaal dat Barbara Visser niet vertelt over de verhuizing van de marinierskazerne

Onwil van mariniers

Ondertussen wordt als belangrijkste reden voor de koerswijziging door staatssecretaris Visser steeds gewezen op de leegloop bij het Korps en de onwil van mariniers om naar Vlissingen te gaan.

Maar kijken we naar de onderzoeken van Defensie zelf, dan blijkt dat het met de uitstroom van mariniers nog best meevalt in vergelijking met andere krijgsmachtonderdelen. Zo was de uitstroom van mariniers die zelf om ontslag vroegen, over de afgelopen tien jaar gemiddeld lager dan die bij het Korps Commandotroepen en fors lager dan die bij bijvoorbeeld de Lucht Mobiele Brigade.

Niet echt een probleem

En ook de aanwas van jonge mariniers is niet echt een probleem. Als je al wilt spreken van een probleem, dan zit dat met name bij de oudere onderofficieren. Als die boven de 40 jaar zijn en het echte stoere werk waarvoor ze ooit marinier werden er op zit, is er weinig toekomst meer voor ze bij het korps.

Het korps is met zo’n 2300 man een kleine specialistische eenheid met ook een kleine top. Doorstroming daarin is dus ook maar voor een kleine groep weggelegd. Dat is ook de reden dat juist onderofficieren rond die leeftijd vertrekken.