Omstreden imam tijdens roerig verhoor: 'Wij laten ons door niemand domineren'

'We laten ons door niemand domineren'

De commissie onder leiding van CDA'er Michel Rog had veel vragen aan de imam. Regelmatig kwam het tot een flinke clash. Zo vond de imam dat hij ging over hoe hij antwoord wilde geven, en niet de commissie. "Ik bepaal wanneer ik geantwoord heb en niet u", zei Salam met ferme toon.

"Ik wil niet dat mijn antwoorden afgehakt worden. We zitten hier niet in een rechtbank." Bij een van de clashes moest per ongeluk een glas water van de imam het ontgelden. Volgens de imam heeft de moskeestichting een breed scala aan activiteiten. "We hebben een hele brede inzet. Het programma wordt bepaald door de islam."

Hij vond verder dat de overheid 'onderdrukkend bezig is.' "Moslims bepalen mede de normen en waarden. Of u dat nu bevalt of niet."