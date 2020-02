Verbod op hersteloperatie maagdenvlies: 'Ingreep deugt niet'

Het bloeden tijdens de eerste huwelijksnacht is binnen verschillende culturen van belang als 'bewijs' van maagdelijkheid. Meisjes die geen maagd meer zijn, kunnen zo'n operatie ondergaan.

De ingrepen worden verricht zonder medische noodzaak.

'Schande in de familie'

Hoe vaak dat gebeurt in ons land, is niet duidelijk. Maar er zijn (commerciële) klinieken die er hun verdienmodel op baseren. Zo schrijft een kliniek die de operaties uitvoert op de site: 'Het is een relatief eenvoudige ingreep die grote schande in de familie voorkomt'.

Maar de minister is duidelijk: "De ingreep deugt niet. Het is kwalijk. We moeten ervan af."