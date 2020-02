Kindhuwelijk niet langer in Nederland erkend

Saida moest trouwen

RTL Nieuws sprak eerder met Saida Boujdaine. Ze was 15 jaar toen ze hoorde dat ze onder dwang moest gaan trouwen met haar achterneef van 32 jaar in Marokko. "Ik vertikte het om naast hem in één bed te slapen", vertelde ze in een interview.

Ze moest onder dwang van haar ouders trouwen in Marokko. Na vijf jaar kon Saida via een rechtszaak scheiden van haar man, in België.

'Tranen gekost'

Volgens Saida dachten haar ouders dat het huwelijk goed voor haar was. "Maar het heeft me zo veel verdriet, tranen en energie gekost. Ik heb zo lang gevochten. Die posttraumatische stress moet ik voor de rest van mijn leven met me mee dragen."

Ze geeft nu voorlichting over kindhuwelijken om te voorkomen dat andere kinderen hetzelfde overkomt als haar.