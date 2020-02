Tweede Kamer is om: kinderopvangcentra kunnen niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Kinderdagverblijven mogen straks niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Er is alsnog een Kamermeerderheid voor het initiatiefwetsvoorstel van D66. Kamerlid Paul van Meenen is blij. "Dit is van groot belang voor kinderen en ouders die zo een geïnformeerde keus kunnen maken."

Eerder leek ook al een meerderheid voor de wet in zicht, maar die bleek niet bestendig. Verschillende partijen kregen grote twijfels over het voorstel, omdat kinderdagverblijven daarin ook kinderen mochten weigeren die om medische redenen niet ingeënt konden worden. Tekentafel D66 ging daarop terug naar de tekentafel en scherpte de wet op twee punten aan. Kinderen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt, mogen in de nieuwe versie van de wet niet geweigerd worden. "Het leek me geheel terecht om die maas te repareren", zegt Van Meenen daarover. Ook heeft D66, op aandringen van GroenLinks, beloofd dat de wet na twee jaar geëvalueerd wordt. Als de wet in de praktijk leidt tot ongewenste situaties, kunnen die worden aangepakt. Na die aanpassing blijken naast D66 in ieder geval ook VVD, PVV, PvdA en Forum voor Democratie voor het wetsvoorstel te willen stemmen. Ook in de Eerste Kamer hebben die partijen een meerderheid. Lees ook: RIVM ziet spectaculaire stijging aantal HPV-vaccinaties Op zoek naar steun Paul van Meenen, die de wet onder zijn hoede nam nadat initiatiefnemer Rens Raemakers ziek thuis kwam te zitten, is de afgelopen tijd actief op zoek geweest naar steun voor de wet. Hij is blij dat die er nu is. "Ik vind het nogal wat om ouders die hun kind niet willen vaccineren toch toe te laten op een kinderdagverblijf", zegt hij. "Je wilt wel schuilen onder de paraplu, maar de paraplu niet zelf oplaten." Vaccinatiegraad De afgelopen jaren kozen steeds meer ouders ervoor hun kinderen niet te laten inenten. Dat leidde tot verschillende uitbraken van mazelen op crèches. Uit cijfers van het RIVM bleek onlangs dat de vaccinatiegraad voor BMR (bof, mazelen en rode hond) vorig jaar iets gestegen is. Verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis zag dat als 'belangrijke signalen dat we de goede kant op gaan', maar D66 wil de wet alsnog in stemming brengen. Autisme, schadelijke stoffen? Feiten en fabels over vaccineren Bekijk deze video op RTL XL