Compromisvoorstel EU-president om strijd EU-budget te beëindigen

In aanloop naar de eurotop volgende week ligt er een nieuw voorstel op tafel om de vastgelopen discussie vlot te trekken over de begroting voor de komende zeven jaar van de EU. In het nieuwe voorstel is het budget lager dan de Commissie wilde, maar nog steeds hoger dan wat landen als Nederland willen. Er zal nog flink over gediscussieerd worden.

De poging tot een compromis komt van EU-president Charles Michel, voorafgaand aan de extra ingelaste eurotop volgende week donderdag. Er wordt al een tijdje flink gesteggeld over de komende meerjarenbegroting. De Europese Commissie wil de begroting flink ophogen, tot zo'n 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen wat neerkomt op zo'n 1300 miljard euro. Het Europees Parlement wil een nog groter budget, en denkt meer aan 1500 miljard euro (1,3 procent) voor de hele periode. Meer dan gewenst, minder dan verwacht Nederland zou juist liever minder uitgeven: niet meer dan 1 procent. En Nederland staat daarin niet alleen: Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken liggen ook dwars. Nederland wil onder meer dat de landbouwuitgaven omlaag gaan. In het voorstel van Michel is de begroting gepland op 1,074 procent van het gezamenlijk nationale inkomen van alle lidstaten. Dat is 1094 miljard euro, verdeeld over 7 jaar. De jaarlijkse korting die nettobetalers Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland krijgen op hun afdracht aan de EU wordt de komende maanden afgebouwd, als het aan Michel ligt. Lees ook: Rutte houdt poot stijf over EU-afdracht: 'Er zijn grenzen' Nachtjes doorhalen Tijdens de EU-top volgend week zal stevig onderhandeld worden over de omvang van het budget en over waar het geld aan uitgegeven moet worden. EU-president Charles Michel heeft niet gezegd hoe lang de top zal duren. Er wordt in Brussel op gerekend dat er niet zomaar een akkoord bereikt zal worden. Men denkt dat er best wel eens een aantal nachten doorgehaald kan worden. Mogelijk is er zelfs nog een extra top nodig op een later moment. Premier Mark Rutte zei vorige week bereid te zijn 'zo lang te blijven als nuttig is'. Alle 27-lidstaten moeten het eens zijn met de begroting. Rutte: nog veel werk te verzetten Om de eurotop voor te bereiden bracht premier Rutte vandaag een bezoek aan president Macron van Frankrijk. Na dat bezoek riep Rutte wederom op tot scherpe keuzes. "Als een van de grote nettobetalers, vindt Nederland dat de EU zuinig moet zijn", stelde Rutte nogmaals op Twitter. Rutte vindt dat de EU zich meer moet richten op grote onderwerpen als klimaat en migratie, en minder op thema's als landbouw. Volgens de premier is er nog flink wat werk te verzetten en liggen de posities van lidstaten nog ver uit elkaar. President Macron en premier Rutte. © Rijksoverheid. Landbouwbudget daalt De vijf EU-landen die niet meer willen betalen, zullen dat komende week nogmaals laten merken, is de verwachting. Aan de andere kant zijn er ook 16 Oost- en Zuid-Europese landen die zich gezamenlijk verzetten tegen een verlaging van het budget voor landbouw en regionale ontwikkeling. Want dat gaat omlaag in het voorstel. Aan landbouwsubsidies en plattelandsontwikkeling moet ruim 50 miljard euro minder uitgegeven worden, wat het totaal op 329 miljard euro begroot. Ook het cohesiefonds, waaruit steun aan minder ontwikkelde regio's wordt betaald, krijgt een korting volgens het nieuwste voorstel. Voor onderzoek, het Erasmus-programma, digitalisering, defensie en buitengrensbewaking is fors meer geld gereserveerd dan in de huidige begroting. Landen waarvoor de overgang naar een klimaatneutrale economie relatief moeilijk is, kunnen putten uit een 'transitiefonds' van 7,5 miljard euro. Lees ook: Nederlandse EU-bijdrage minstens 1,7 miljard omhoog: 'Niet acceptabel'