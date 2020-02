CETA-debat: Baudet begonnen aan recordbijdrage, ChristenUnie wil 'waarborgen'

Thierry Baudet is zijn inbreng in het debat begonnen met de geschiedenis van de totstandkoming van het CETA-verdrag. De Forum voor Democratie-leider had van tevoren aangekondigd maar liefst vier uur spreektijd te willen volmaken.

Forum is een uitgesproken tegenstander van het CETA-verdrag.

'Waarborgen'

Of een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met het verdrag, hangt af van de ChristenUnie. Kamerlid Joël Voordewind zei tijdens het debat dat het verdrag een 'stevig dilemma' vormt voor zijn fractie, maar deed wel een handreiking naar het kabinet.

De ChristenUnie wil een 'inspanningsverplichting' van het kabinet over onder meer het behouden van Europese standaarden, bijvoorbeeld op gebied van voedselveiligheid. Voordewind wil dat er gekeken wordt of in Canada extra controles kunnen worden uitgevoerd om te voorkomen dat hormoonvlees richting de EU komt.

Verder mag de overgang naar duurzame landbouw in Nederland niet ondergraven worden door CETA. Ook wil hij zekerheid dat het zogenoemde arbitragetribunaal waarmee investeerders tegen staten worden beschermd, de beleidsvrijheid van het kabinet niet beperkt.

Kritiek op Partij van de Arbeid

Verschillende partijen hadden kritiek op de Partij van de Arbeid. Kamerlid Lilianne Ploumen onderhandelde als minister van Buitenlandse Handel in het vorige kabinet over CETA en de PvdA toonde zich er destijds warm voorstander van. Nu is de PvdA tegen het verdrag.

VVD-Kamerlid Arne Weverling ontstak daarover tijdens het debat in woede richting Kirsten van den Hul, die vandaag namens de PvdA die draai in het debat mocht verdedigen. "Kan mevrouw Van den Hul zich nog wel in de spiegel aankijken?" vroeg hij zich af.