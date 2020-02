Baudet vraagt 4 uur spreektijd aan voor debat over CETA-verdrag

Frits Wester over 'ellenlang spreken'

"Soms wordt er bewust ellenlang gesproken om bijvoorbeeld de ingangsdatum van een wetsvoorstel onmogelijk te maken. Dit wordt wel filibusteren genoemd. Een term die uit de Verenigde Staten is overgewaaid en afgeleid is van het Nederlandse woord vrijbuiter. De techniek is vooral bekend van het gebruik in de Amerikaanse Senaat. Om tijd te winnen worden soms complete telefoonboeken voorgelezen. Het individuele record filibusteren staat dan ook op naam van de Amerikaanse senator Strom Thurmond, die in 1957 bij het bediscussiëren van een burgerrechtenwet 24 uur en 18 minuten lang aan het woord bleef. Hoe lang Baudet vanavond of vannacht spreekt maakt in principe niet uit omdat er voor dit voorstel geen deadline van vandaag of morgen staat."