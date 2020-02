'Laat NVWA via camera's meekijken in slachthuizen om misstanden te voorkomen'

De Tweede Kamer is de misstanden in slachthuizen helemaal zat. Regeringspartijen VVD en CDA willen daarom de NVWA via camera's laten meekijken. Als er dan sprake is van dierenleed of van een gevaar voor de voedselveiligheid, dan kan er volgens VVD-Kamerlid Helma Lodders, onmiddellijk worden ingegrepen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het toezicht op slachthuizen, vanwege de door RTL Nieuws aangetoonde misstanden, zoals varkens die levend werden gekookt en dieren die werden geschopt en geslagen. VVD en CDA vragen minister Carola Schouten van Landbouw om vóór de zomer met een uitgewerkt plan voor cameratoezicht te komen. Zij krijgen vrijwel zeker de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Vrijwillig Op dit moment wordt al gewerkt aan cameratoezicht in alle slachthuizen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Inspecteurs van de NVWA kunnen de beelden opvragen als ze denken iets te hebben gezien dat niet door de beugel kan. Ze kijken niet live mee. Het plan van VVD en CDA gaat dus verder. Nog niet alle slachterijen willen meewerken aan cameratoezicht. Dertien kleine en middelgrote bedrijven willen er nog niet aan. Zij krijgen van Schouten nog tot 1 april de tijd. Willen ze dan nog niet meewerken dan komt er permanent toezicht door de NVWA. Voor de kosten draaien de slachthuizen dan zelf op. Tempo slacht Behalve cameratoezicht wil minister Schouten ook nog andere maatregelen om misstanden op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid aan te pakken. Na de recente misstanden in het slachthuis Westfort in IJsselstein kondigde ze tegenover RTL Nieuws al aan naar het tempo van het slachtproces te gaan kijken. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft ze nu dat ze het noodzakelijk vindt dat op korte termijn het productiesysteem kritisch onder de loep wordt genomen. "De druk op het slachtproces, ingegeven door economische belangen, is naar mijn overtuiging te groot geworden om belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid, maar ook van toereikend toezicht, op een adequate manier te borgen'", aldus Schouten. Lik op stuk De NVWA treedt strenger op bij overtredingen door vervoerders van vee en slachthuizen. Dat betekent volgens minister Schouten dat eerder een boete of andere sanctie wordt opgelegd en dat minder wordt gewaarschuwd. Ook worden herhaalde overtredingen zwaarder bestraft. De minister kondigt in haar brief verder een lik-op-stukbeleid aan. Het duurde te lang voor een rapport van een dierenarts waarin misstanden werden beschreven, tot het opleggen van een sanctie leidde. Nu wil Schouten dat zo'n rapport binnen een maand tot consequenties leidt.