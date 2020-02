Duidelijkheid voor 1100 asielkinderen: helft mag blijven, helft moet land uit

Reden

De reden dat de ruim 500 asielkinderen niet mogen blijven, is verschillend. Een deel van de groep had volgens het ministerie nog geen asielaanvraag lopen en valt daarom buiten de boot.

Een andere groep was na hun asielaanvraag nog geen vijf jaar in Nederland - dat was een voorwaarde voor het kinderpardon. Ook zijn er asielvergunningen afgewezen omdat de aanvraag niet 5 jaar voor hun achttiende verjaardag was ingediend.

Afwijzingen

Verder bleek in sommige gevallen dat er sprake was van identiteitsfraude. Een enkeling werd afgewezen omdat ze een gevaar voor de samenleving vormden.

De komende tijd gaat de IND werken aan de bezwaren die zijn ingediend op de afwijzingen.