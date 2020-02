Helmplicht voor snorfietser komt eraan, minister overweegt overgangsperiode

De minister vindt dat bij de invoering van de helmplicht een redelijke overgangsperiode nodig is. Zo vindt ze dat snorfietsers de mogelijkheid moeten krijgen om een geschikte helm te kopen.

Fietspad

Snorfietsen zijn in de jaren zeventig geïntroduceerd; ze mogen niet harder dan 25 kilometer per uur. Snorfietsers mogen gebruik maken van het fietspad. In Amsterdam worden ze sinds kort verplicht op de weg te rijden om fietsers meer ruimte te geven.

De Tweede Kamer besloot eind 2018 al dat een helm verplicht moet worden op de snorfiets. Dit werd onder meer besloten omdat 138 Nederlandse artsen een petitie aanboden.