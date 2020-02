Partijen wel of niet uitsluiten: politici worstelen met rol Thierry Baudet

5. Is het erg dat partijen elkaar uitsluiten of is het ondemocratisch?

"Nee hoor, het schept gewoon duidelijkheid. Voor de helderheid in wetten of regels is hiervoor niets geregeld. Het heeft alles te maken met standpunten, principes of simpel voorkeuren. De andere kant van dit verhaal is dat, nu veel partijen in de peilingen heel dicht bij elkaar liggen, sommigen zich niet op voorhand durven uitspreken over hun voorkeuren of zelfs uitsluiting van partijen.

Zo zijn ze bij de VVD en het CDA bang kiezers op rechts te verliezen als ze Forum op voorhand uitsluiten. Terwijl ze met name bij het CDA weten ook veel, vooral intern, gedoe te krijgen als ze dat niet doen. Kortom een worsteling die door de recente treintweet van Baudet plots actueel geworden is en in ieder geval tot aan de verkiezingen een rol zal spelen. En die heel wat ingewikkelder is dan het simpel wegswipen van een op het eerste oog ongewenste partner op een datingsite."