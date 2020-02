Theo Hiddema tegen partijgenoot Baudet: 'Hou op met dat getwitter'

Partijgenoot Hiddema reageerde vandaag op de ophef die sinds vrijdagavond is ontstaan na een tweet van Thierry Baudet. Die twitterde dat 'twee dierbare vriendinnen zijn lastiggevallen in de trein door vier Marokkanen'. Dat bleken echter NS-conducteurs te zijn en een agent.

'Raadsel'

Hiddema noemt de kwestie vandaag 'een gedoe'. "Waarschijnlijk een gedoe om niets."

Hij vervolgt: "Ik zit met een raadsel over wat er in die trein is gebeurd. Ik weet niet wat er is gebeurd, daarom kan ik er verder niets van vinden. Ik ken de feiten niet", zegt Hiddema.

Hij vindt wel dat Baudet op moet houden met 'dat getwitter'. "Dat heb ik al vaker tegen hem gezegd: Jongen, hou toch op met dat getwitter. Dat Twitterfabriekje vind ik vreselijk. Ik erger me aan dat hele medium. Dat heb ik hem ook weleens gezegd."