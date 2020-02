Minister Schouten wil komende 10 jaar 37.000 hectare bos erbij

Dit blijkt uit de bosstrategie die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze wil komende zomer samen met de provincies een uitvoeringsplan gereed hebben.

Klimaatakkoord

De uitbreiding is volgens Schouten nodig voor herstel van de biodiversiteit en om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Bos is belangrijk voor de opslag van CO2.

Voor de uitbreiding van de bossen wordt zowel gekeken naar bestaande natuurgebieden als naar gebieden daar buiten. Het gaat in het laatste geval om het combineren van functies. Zo is het bij voorbeeld mogelijk landbouw, woningbouw of energieopwekking te combineren met natuur.